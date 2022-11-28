Что надо срочно сделать до 1 декабря владельцам квартир

1 декабря истекает срок уплаты налога на имущество физических лиц – в первую очередь это касается владельцев квартир и другой недвижимости, сообщает ИА DEITA.RU.

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Оплатить налог можно в личном кабинете налогоплательщика, сумма платежа рассчитывается автоматически. Другой дистанционный способ оплаты – на «Госуслугах» или мобильное приложение банка. Дистанционно можно совершить платёж, даже находясь за рубежом, если это позволяют действующие экономические санкции. С оплатой через банковское приложение всё проще – его можно заставить работать за рубежом, используя сервис VPN.

Заплатить налог, находясь в России, можно и очно – в банке через кассира или терминал, используя банковские реквизиты из уведомления.

Если не заплатить вовремя, за каждый день просрочки будут начислять пени. Штраф может оказаться небольшим, пени рассчитывают, умножая сумму задолженности на количество дней просрочки и 1/300 ставки рефинансирования Центробанка.

Но если за шесть месяцев должник так и не заплатит, налоговая инспекция будет инициировать судебное взыскание. А когда дело доходит до судебных приставов, к должнику могут применить и другие санкции.

Например, если задолженность превышает 30 тысяч рублей, должнику могут ограничить выезд за границу. Другие меры воздействия – запрет на регистрационные действия с недвижимостью, то есть должник не сможет продать свою квартиру или даже подарить её.