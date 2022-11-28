Россияне оказались причиной резкого роста цена на зарубежную недвижимость

Причиной резкого роста цен на недвижимость в Грузии, Узбекистане, Турции, Казахстане и других государствах является значительный спрос на жилье со стороны россиян, рассказали эксперты. Об этом пишет «Российская газета».

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Аналитики пояснили, что на этом фоне жители Антальи (Турция) начали сбор подписей с требованием законодательно запретить продажу недвижимости гражданам других стран. Они подчеркнули, что средняя стоимость жилья выросла за последние три года с $32,1 тыс. до $267,8 тыс.

Основатель компании Realiste Алексей Гальцев отметил, что в Турции, Казахстане, Узбекистане и Грузии «случился огромный приток мигрантов», взлетели цены на аренду и покупку жилья. Кроме того, добавил он, россияне массово скупали недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах.

Во всех крупных населенных пунктах на Кипре продажи недвижимости иностранцам выросли на 85% в октябре 2022 года по сравнению с октябрем 2021 года, уточнила основательница агентства недвижимости Antaria Homes Марина Поповиду.

«Лимассол зафиксировал наибольшее количество продаж, за ним следуют Пафос, Ларнака, Никосия и другие районы», - подчеркнула предприниматель.