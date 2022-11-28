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39 минут назад

Определены самые популярные у россиян страны для покупки недвижимости

Lenta.ruиещё 1

По итогам первых 10 месяцев 2022 года самыми популярными у россиян странами для покупки недвижимости оказались Турция, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Кипр — в совокупности на них пришлось 70 процентов запросов. Наиболее интересные гражданам России государства для приобретения жилья и прочих объектов определили аналитики международной консалтинговой компании NF Group, пишет РБК.

Определены самые популярные у россиян страны для покупки недвижимости
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным специалистов, самой востребованной у россиян оказалась Турция — на нее приходится 31 процент запросов о приобретении зарубежной недвижимости. Второе место занимает ОАЭ (22 процента), а третье — Кипр (14 процентов). Следом по популярности идут Португалия, Греция, Испания и страны Карибского бассейна.

В NF Group отмечают, что в основном россияне приобретают недвижимость за рубежом ради получения вида на жительство или гражданства — с этой целью было получено 64 процента обращений. Чуть менее распространенными мотивами оказалось личное проживание (16 процентов), покупка в качестве инвестиции (14 процентов) и совмещение этих двух категорий (6 процентов).

Ранее россияне стали главными иностранными покупателями жилья в Турции, опередив жителей Ирана и Ирака. По данным Института статистики страны (TUIK), граждане России приобрели в октябре 2022 года 2023 дома и квартиры в курортной стране.

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