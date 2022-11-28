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35 минут назад

Москвичи охладели к покупке одного вида жилья

Lenta.ru

Совокупный объем сделок с элитными новостройками в Москве по итогам 2022 года сократится на 44 процента, тем самым вернувшись на уровень 2017-2018 годов. О том, что жители столицы охладели к покупке одного вида жилья, сообщил РБК со ссылкой на регионального директора департамента консалтинга и аналитики NF Group Ольгу Широкову.

Москвичи охладели к покупке одного вида жилья
Фото: ТАССТАСС

Эксперт отметила, что 2021 год был рекордным по спросу на новое высокобюджетное жилье в Москве, однако на фоне снижения интереса к нему показатель за 2022-й будет значительно скромнее. По ее словам, в самом начале нынешнего года было понятно, что превзойти показатели предыдущего по количеству заключенных сделок не получится.

«Возможно, мы ожидали минус 30 процентов к 2021 году», — заявила она.

По предварительным оценкам организации, за текущий год в столице заключат около 900 сделок по покупке высокобюджетного жилья в новостройках, в то время как за прошлый их было зафиксировано на 44 процента больше — 1,6 тысячи договоров. Объем предложения, напротив, вырастет на 37 процентов по причине охлаждения спроса, а также выхода на рынок новых проектов.

Специалист добавила, что средневзвешенная стоимость квадратного метра в элитных новостройках по предварительным итогам 2022-го установилась на уровне в 1,5 миллиона рублей, что на 14 процентов дороже, чем годом ранее. При этом в сегменте премиум она составила 1,1 миллиона рублей (плюс 16 процентов за год), а в сегменте делюкс — 2,1 миллиона рублей (плюс 11 процентов за 12 месяцев) за «квадрат».

В ноябре эксперты инвестиционно-финансовой компании (ИФК) «Сделка» пришли к выводу, что москвичи потеряли интерес к покупке апартаментов. Согласно их данным, за период с января по сентябрь 2022 года спрос на их приобретение в столице оказался на 31,38 процента ниже, чем в аналогичный период 2021 года.

Недвижимость,Ольга Широкова,
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