Москвичи охладели к покупке одного вида жилья

Совокупный объем сделок с элитными новостройками в Москве по итогам 2022 года сократится на 44 процента, тем самым вернувшись на уровень 2017-2018 годов. О том, что жители столицы охладели к покупке одного вида жилья, сообщил РБК со ссылкой на регионального директора департамента консалтинга и аналитики NF Group Ольгу Широкову.

Фото: ТАСС ТАСС

Эксперт отметила, что 2021 год был рекордным по спросу на новое высокобюджетное жилье в Москве, однако на фоне снижения интереса к нему показатель за 2022-й будет значительно скромнее. По ее словам, в самом начале нынешнего года было понятно, что превзойти показатели предыдущего по количеству заключенных сделок не получится.

«Возможно, мы ожидали минус 30 процентов к 2021 году», — заявила она.

По предварительным оценкам организации, за текущий год в столице заключат около 900 сделок по покупке высокобюджетного жилья в новостройках, в то время как за прошлый их было зафиксировано на 44 процента больше — 1,6 тысячи договоров. Объем предложения, напротив, вырастет на 37 процентов по причине охлаждения спроса, а также выхода на рынок новых проектов.

Специалист добавила, что средневзвешенная стоимость квадратного метра в элитных новостройках по предварительным итогам 2022-го установилась на уровне в 1,5 миллиона рублей, что на 14 процентов дороже, чем годом ранее. При этом в сегменте премиум она составила 1,1 миллиона рублей (плюс 16 процентов за год), а в сегменте делюкс — 2,1 миллиона рублей (плюс 11 процентов за 12 месяцев) за «квадрат».