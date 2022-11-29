Аренда элитного жилья в Москве подешевела на треть

Средняя цена сделки по аренде элитного жилья в Москве за год по итогам октября снизилась на 30% в условиях роста объема предложения в два раза, сообщили во вторник ТАСС в агентстве элитной недвижимости Intermark Real Estate.

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"Цены на высокобюджетные квартиры вынужденно реагируют на сильный дисбаланс спроса и предложения и демонстрируют заметное снижение. Средневзвешенный бюджет предложения в октябре 2022 года снизился на 7%, составив 330 тыс. рублей за месяц. Реальные же сделки заключаются со средневзвешенной ценой 200 тыс. рублей за месяц. За октябрь этот показатель снизился на 2%, а за год - на 30%", - говорится в сообщении.

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По словам директора департамента аренды Intermark Real Estate Елены Куликовой, цены на арендном рынке элитной недвижимости были значительно перегреты еще на исходе пандемии, к началу 2022 года стоимость предложения была завышены как минимум на 16%, поэтому вектор на снижение был заложен еще год назад.

"Еще одна причина снижения арендных ставок - активная позиция арендаторов в торге из-за большой конкуренции на рынке предложений", - приводятся в сообщении слова Куликовой.

Так, средний размер уступки от собственников за год увеличился с 9% до 16%. В то же время растет и доля сделок, где арендодатели идут на скидки - за последний год она выросла с 39% до 51%. В действительности же реальный размер дисконта еще выше, поскольку арендная ставка в период экспозиции уже изменялась в меньшую строну и дополнительные дисконты предоставляются к сниженной цене, пояснила директора департамента аренды.