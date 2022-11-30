ВТБ решил увеличить ставку по ипотеке

ВТБ принял решение увеличить с 3 декабря минимальную ставку по ипотеке на 0,5 п.п., до 10,9%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу банка.

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В заявлении кредитной организации говорится, что обновленные правила распространятся на готовое и строящееся жилье, а также на программу рефинансирования. Кроме того, отмечается, что банк рассмотрит по текущим условиям со ставками от 10,4% все заявки, которые будут направлены до 2 декабря включительно.

Корректировка условий требуется в связи с ростом рыночных ставок в текущем месяце, пояснили в банке. Там добавили, что средние ценовые параметры по ипотеке у крупнейших игроков находятся на отметке примерно в 11%.

Подчеркивается, что у клиентов все еще есть возможность получить дискнот в размере 0,3 п.п. Для этого нужно оформить онлайн-заявку на ипотеку, использовать сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации, а также получать зарплату на карту ВТБ.

По ипотеке с господдержкой кредит, как и прежде, можно получить по ставке от 6,7%, в рамках семейной и ИT-ипотеки — от 4,7%, дальневосточной — от 1,7%.