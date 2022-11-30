В Москве подорожал один тип жилья

«Динамика цен на частные домовладения внутри городской черты "миллионников" входит в полное противоречие с ситуацией на первичном и вторичном рынке квартир, где цены в последние месяцы неуклонно идут вниз. Продажи в целом упали на все типы недвижимости, однако на стоимости домов и коттеджей это отразилось довольно своеобразно: вопреки неписаным рыночным законам они пошли в рост», — сообщили аналитики.