Дом на 902 квартиры в Выхино-Жулебино по реновации введен в эксплуатацию

В районе Выхино-Жулебино ввели в эксплуатацию новостройку, состоящую из семи корпусов, для переселения участников программы реновации. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко. Дому присвоили адрес: улица Академика Скрябина, дом 3/1, корпуса 1–4.

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«Застройщику — Московскому фонду реновации — выдана вся необходимая разрешительная документация для начала эксплуатации зданий. Дом состоит из семи корпусов, рассчитанных на 902 квартиры. Четыре корпуса объединены подземной автостоянкой», — рассказал Игорь Войстратенко.

Общая площадь строений — около 88 тысяч квадратных метров. В доме разместилось 156 однокомнатных, 601 двухкомнатная и 145 трехкомнатных квартир. Отделка во всех помещениях соответствует стандартам программы реновации.

Новостройка оборудована системами оповещения и управления эвакуацией при чрезвычайных ситуациях, а также видеонаблюдением и пожарной сигнализацией. Подземный паркинг рассчитан на 170 машино-мест.

На первых этажах корпусов обустроили помещения для коммерческой инфраструктуры. Здесь могут открыться офисы, магазины, кафе и пункты выдачи заказов.

Для маломобильных жильцов создана безбарьерная среда. Так, входные группы сделали на уровне тротуаров, адаптировали лестничные площадки и лифтовые холлы.

Во дворе обустроили спортивную и детскую площадки, высадили деревья и кустарники, разбили газоны.

«По поручению Мэра Москвы Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание жилым объектам по программе реновации. На всех этапах к проверкам дома привлекались специалисты Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве. Они выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ и применяемых материалов», — напомнил Игорь Войстратенко.