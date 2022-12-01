В России захотели изменить условия льготной ипотеки

Центробанк (ЦБ) не видит причин для сохранения после 2022 года льготной ипотеки на новостройки в прежнем виде. О том, что условия программы захотели изменить, пишет РИА Новости со ссылкой на заявления первого заместителя председателя ЦБ Ксении Юдаевой и директора департамента банковского регулирования и аналитики Александра Данилова.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру» Екатерина Якель / «Лента.ру»

«Безусловно, как антикризисная мера эта программа сработала, и в этих целях потребности в ней нет. Поэтому сохранять ее в неизменном виде потребности, конечно, тоже нет. На рынке есть определенные дисбалансы, в том числе возникшие из-за этой ипотеки, поэтому ситуация требует определенной коррекции», — пояснила Юдаева.

Данилов добавил, что при отмене этого типа госкредитов спрос на рынке жилья перераспределится на другие предложения. «Надо думать, как его (спрос — прим. «Ленты.ру»), может быть, отдельными инструментами стимулировать, но хотелось бы перейти к более адресным инструментам», — уточнил представитель ЦБ.