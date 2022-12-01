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58 минут назад

Россиянам дали советы по покупке жилья в Дубае

Lenta.ru

Перед покупкой жилья в Дубае необходимо определить, для какой цели будет приобретена недвижимость. Советы по осуществлению подобных сделок россиянам дали в компании Realiste, материал которой есть в распоряжении «Ленты.ру».

Россиянам дали советы по покупке жилья в Дубае
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам экспертов, покупателям необходимо понять, приобретают ли они объект для жизни, сдачи в аренду или дальнейших инвестиций. От цели покупки зависит расположение квартиры. Жилье для инвестиций стоит выбирать в перспективном районе, где будет развиваться инфраструктура. Квартиру для сдачи в аренду рекомендовали выбрать в туристических местах с хорошим видом.

Для оформления документов специалисты рекомендовали обратиться к хорошему агенту, но при этом проверять бумаги самостоятельно. Перед покупкой недвижимости необходимо изучить налоговые правила страны и не переводить деньги без официального подтверждения платежа. Будущим владельцам также нужно оценить актуальность стоимости понравившегося варианта и тщательно изучить планировку.

Ранее в Realiste пришли к выводу, что в ближайшие три года жилье в перегретых районах Дубая подорожает незначительно, а в недооцененных локациях — примерно на 25 процентов в год. К последним отнесли районы Business Bay, Sobha Hartland, Jumeirah Village Circle и Nad Al Sheba Firs.

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