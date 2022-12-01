Названа стоимость самой дешевой готовой комнаты в Москве

Цену наиболее бюджетной комнаты в Москве на вторичном рынке установили на уровне в два миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили эксперты компании «Агентство инвестиций в недвижимость Москвы».

Самая дешевая комната на «вторичке» расположена в Западном административном округе столицы, неподалеку от станции метро «Крылатское», на первом этаже 17-этажного дома. Площадь объекта составляет девять квадратных метров.

Напротив, наиболее дорогая комната в столице находится в районе Хамовники. В шаговой доступности от дома находится станция метро «Спортивная». Стоимость объекта площадью в 17 квадратных метров оценили в 16 миллионов рублей.

Всего в ноябре нынешнего года в столице для покупки доступны 883 комнаты. Средняя цена за жилье такого формата в Москве по итогам октября 2022 года установилась на уровне в 5,43 миллиона рублей. Специалисты отметили, что с января ее стоимость осталась практически неизменной — показатель вырос лишь на 0,45 процента, или на 24,6 тысячи рублей. По сравнению с октябрем 2021-го в десятом месяце 2022-го положительная динамика составила 1,96 процента, или 104,5 тысячи рублей.