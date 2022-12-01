Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+7° в 
USD 61.15EUR 63.83
Войти в почту
1 час назад

Названа стоимость самой дешевой готовой комнаты в Москве

Lenta.ru

Цену наиболее бюджетной комнаты в Москве на вторичном рынке установили на уровне в два миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили эксперты компании «Агентство инвестиций в недвижимость Москвы».

Названа стоимость самой дешевой готовой комнаты в Москве
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Самая дешевая комната на «вторичке» расположена в Западном административном округе столицы, неподалеку от станции метро «Крылатское», на первом этаже 17-этажного дома. Площадь объекта составляет девять квадратных метров.

Напротив, наиболее дорогая комната в столице находится в районе Хамовники. В шаговой доступности от дома находится станция метро «Спортивная». Стоимость объекта площадью в 17 квадратных метров оценили в 16 миллионов рублей.

Всего в ноябре нынешнего года в столице для покупки доступны 883 комнаты. Средняя цена за жилье такого формата в Москве по итогам октября 2022 года установилась на уровне в 5,43 миллиона рублей. Специалисты отметили, что с января ее стоимость осталась практически неизменной — показатель вырос лишь на 0,45 процента, или на 24,6 тысячи рублей. По сравнению с октябрем 2021-го в десятом месяце 2022-го положительная динамика составила 1,96 процента, или 104,5 тысячи рублей.

В ноябре эксперты «Авито Недвижимости» назвали москвичам районы столицы с самым дешевым жильем. По их данным, наиболее доступные квартиры на первичном рынке города можно найти в таких локациях, как Кузьминки, Вешняки и Филимонковское, на вторичном — в Молжаниновском районе, Чертанове, а также Центральном и Северном Медведкове.

Недвижимость,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители