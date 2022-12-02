Три города обогнали Москву по темпу роста числа новостроек

Три российских города обогнали Москву по темпу роста числа новостроек. Об этом пишет РБК со ссылкой на экспертов "ЦИАН.Аналитики". Лидерами по росту новостроек за последние 12 месяцев стали Омск, Новосибирск и Волгоград. В Омске число строящихся домов выросло в 3,8 раза — с пяти до 19, в Волгограде — в 1,6 раза (с 19 до 32), в Новосибирске — в три раза (с 90 до 275).

Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости» Александр Кряжев/РИА «Новости»

Столица заняла только четвертое место. Здесь произошло увеличение темпа в 1,2 раза. В ноябре прошлого года в городе было 745 строящихся домов, сегодня их число выросло до 925. По объему предложений Москва остается лидером. Отрицательная динамика зафиксирована в Санкт-Петербурге, Казани, Челябинске, Воронеже, Самаре, Ростове-на-Дону и Уфе.