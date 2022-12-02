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1 час назад

Три города обогнали Москву по темпу роста числа новостроек

Газета.Ru

Три российских города обогнали Москву по темпу роста числа новостроек. Об этом пишет РБК со ссылкой на экспертов "ЦИАН.Аналитики". Лидерами по росту новостроек за последние 12 месяцев стали Омск, Новосибирск и Волгоград. В Омске число строящихся домов выросло в 3,8 раза — с пяти до 19, в Волгограде — в 1,6 раза (с 19 до 32), в Новосибирске — в три раза (с 90 до 275).

Три города обогнали Москву по темпу роста числа новостроек
Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости»Александр Кряжев/РИА «Новости»

Столица заняла только четвертое место. Здесь произошло увеличение темпа в 1,2 раза. В ноябре прошлого года в городе было 745 строящихся домов, сегодня их число выросло до 925. По объему предложений Москва остается лидером. Отрицательная динамика зафиксирована в Санкт-Петербурге, Казани, Челябинске, Воронеже, Самаре, Ростове-на-Дону и Уфе.

Ранее в Центробанке России не увидели необходимости в продлении льготной ипотеки под 7%. Во второй половине ноября в Минфине России заявили, что не видят необходимости в продлении льготной ипотеки, которую в настоящее время выдают под 7% годовых. Срок действия программы закончится 31 декабря 2022 года. Накануне в пресс-службе российского Центробанка сообщили о появлении в перспективе нескольких лет системы жилищных сбережений, которая поможет гражданам накопить на первый взнос по ипотеке.

Недвижимость,Минфин России,Банк России,
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