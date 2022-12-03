Россиян предупредили о последствиях отмены льготной ипотеки

Отмена льготной ипотеки на новостройки после 2022 года может привести к дефициту жилья в России. Об этом заявил глава федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов, пишут «Известия».
По его мнению, России нужны долгосрочные льготные программы (минимум на три года). Иначе часть застройщиков снизит планы по выводу новых проектов, что приведет к дефициту предложений на рынке и резкому росту стоимости квадратного метра.
«Следует рассмотреть возможность сделать более низкие ставки, например, для учителей и медицинских работников, семей с детьми, ученых», - предложил Хусаинов.
Кроме того, по его словам, можно сделать более доступной ипотеку в регионах, где «государство заинтересовано в привлечении кадров для развития той или иной сферы промышленности»
Он добавил, что сейчас правительство должно найти золотую середину в вопросе субсидирования ипотеки. Без господдержки спрос на жилье в первом полугодии 2023 года может упасть на 15-20%. Это станет роковым для отдельных застройщиков.
Действие программы льготной ипотеки на новостройки должно завершиться 31 декабря. Однако в правительстве РФ пока не приняли окончательное решение.
Ранее эксперты не исключили, что из-за кризиса стройкомпании начнут задерживать ввод домов в эксплуатацию.