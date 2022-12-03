Россиян предупредили о последствиях отмены льготной ипотеки

Отмена льготной ипотеки на новостройки после 2022 года может привести к дефициту жилья в России. Об этом заявил глава федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов, пишут «Известия».

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По его мнению, России нужны долгосрочные льготные программы (минимум на три года). Иначе часть застройщиков снизит планы по выводу новых проектов, что приведет к дефициту предложений на рынке и резкому росту стоимости квадратного метра.

«Следует рассмотреть возможность сделать более низкие ставки, например, для учителей и медицинских работников, семей с детьми, ученых», - предложил Хусаинов.

Кроме того, по его словам, можно сделать более доступной ипотеку в регионах, где «государство заинтересовано в привлечении кадров для развития той или иной сферы промышленности»

Он добавил, что сейчас правительство должно найти золотую середину в вопросе субсидирования ипотеки. Без господдержки спрос на жилье в первом полугодии 2023 года может упасть на 15-20%. Это станет роковым для отдельных застройщиков.

Действие программы льготной ипотеки на новостройки должно завершиться 31 декабря. Однако в правительстве РФ пока не приняли окончательное решение.