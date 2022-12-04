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4 часа назад

В МЧС дали комментарий по установке хаммамов в квартирах

Мослента

Комментарий относительно установки инфракрасных кабин и хаммамов в квартирах дали представители МЧС России в своем Telegram-канале. Желающим придется учесть несколько важных моментов, подчеркнули в ведомстве.

В МЧС дали комментарий по установке хаммамов в квартирах
Фото: ТАССТАСС

«Индивидуальные парилки в квартирах должны быть сделаны по стандартам на заводе. Самоделы не подойдут», — предупредило МЧС.

Уточняется, что устанавливать конструкции должны специалисты с учетом инструкции изготовителя.

На этапе проектирования и строительства многоквартирного дома предусмотреть парилку можно в любом помещении, добавили в министерстве. А обустроить хаммам в квартире уже заселенного дома возможно только при его реконструкции или капремонте. За незаконную перепланировку полагается штраф.

С 1 декабря МЧС внесло коррективы в приказ «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». В пункте 5.2.8, где говорится о том, что в жилых зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 не допускается размещать в том числе бани и сауны, появилась поправка «кроме парильных типа "хаммам" и инфракрасных кабин». Многие расценили это как прямое разрешение на обустройство хаммамов в квартирах.

Ранее данные о новом ограничении на смартфоны в школах опроверг Роспотребнадзор. В ведомстве объяснили, что санитарно-эпидемиологическая норма, ограничивающая использование мобильных телефонов в учебных целях, действует с 2021 года. Ограничения неприменимы к некоторым категориям школьников.

Недвижимость,МЧС России,Роспотребнадзор,
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