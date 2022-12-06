Эксперты спрогнозировали ситуацию на рынке жилья в 2023 году

Некоторые изменения на рынке недвижимости стали основой для долгосрочных трендов. Life разбирался, какой будет стоимость жилья в предстоящем году.

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Цены на недвижимость по итогам октября и в начале ноября демонстрировали снижение. В компании Apple Real Estate указали на падение средней стоимости квадратного метра на рынке на 2,6%. Отмечается, что главной причиной такой динамики стало активное уменьшение спроса. Оно оценивается в 43% с конца первого осеннего месяца. Кроме того, сообщается о росте экспозиции во всех сегментах. Это также отражается на ценах.

Покупательская способность могла упасть из-за

отмены околонулевых ипотечных ставок. В компании также отмечают, что в спрос начнет восстанавливаться в 2023 году в случае отсутствия негативных геополитических новостей. Кроме того, там считают, что для стабилизации ситуации инфляция должна быть на уровне 5–7%.

В компании Asterus считают главными трендами текущего года увеличение зависимости рынка жилой недвижимости от ипотеки, сохранение стоимости новостроек внутри проекта, несмотря на стадию готовности, а также наличие двузначных скидок.

Эксперты не прогнозируют повышения цен на первичном рынке. Они отмечают, что за последние годы жилье и так стало слишком дорогим. В случае роста цен покупателей станет в несколько раз меньше.