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2 часа назад

Выявлены округа Москвы с максимально подорожавшей недвижимостью

Мослента

Округа Москвы с максимально подорожавшим жильем на первичном рынке недвижимости выявили для РБК-Недвижимости аналитики риелторской компании Est-a-Tet.

Выявлены округа Москвы с максимально подорожавшей недвижимостью
Фото: Максим Константинов / Global Look PressМаксим Константинов / Global Look Press

«В ноябре средняя цена "квадрата" заметнее всего выросла в Восточном административном округе. Там зафиксировали прибавку на 10,2 процента, до 359,3 тысячи рублей. На втором месте с ростом на 1,8 процента расположился Юго-Восточный АО с увеличением цены до 314,2 тысячи рублей. Третью позицию занимает Северный АО с подорожанием на 1,7 процента, до 362 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

На полтора процента подорожал «квадрат» в Зеленограде, он вырос в цене до 224,3 тысячи рублей. А замкнул пятерку лидеров Северо-Восточный административный округ, где замечена прибавка на 1,2 процента, до 368,3 тысячи рублей.

Ранее были названы округа столицы с максимальным числом проданного дольщикам жилья. Лидером среди округов по числу заключенных по «новой» схеме договоров долевого участия (ДДУ) стал ТиНАО.

Недвижимость,
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