Выявлены округа Москвы с максимально подорожавшей недвижимостью

«В ноябре средняя цена "квадрата" заметнее всего выросла в Восточном административном округе. Там зафиксировали прибавку на 10,2 процента, до 359,3 тысячи рублей. На втором месте с ростом на 1,8 процента расположился Юго-Восточный АО с увеличением цены до 314,2 тысячи рублей. Третью позицию занимает Северный АО с подорожанием на 1,7 процента, до 362 тысяч рублей», — говорится в сообщении.