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3 часа назад

Россияне резко заинтересовались одним типом жилья в Сочи

Lenta.ruиещё 2

С начала 2022 года к концу октября в Сочи резко вырос спрос россиян на частные дома высокобюджетного формата. К такому выводу об этом типе жилья пришел эксперт по местному рынку недвижимости Кирилл Флутков. Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Россияне резко заинтересовались одним типом жилья в Сочи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С января по октябрь интерес к подобным объектам вырос на 8,36 процента в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Относительно января-октября 2020 года показатель увеличился на 28,8 процента. В указанный период за год спрос на элитные объекты поднялся на 0,55 процента.

Подобную динамику эксперт объяснил доступностью объектов в географическом плане.

«До недавнего времени у покупателей высокобюджетного жилья был выбор по всему миру, а сейчас число локаций для выбора объектов существенно сократилось. Это во многом объясняет стабильно высокий спрос на дорогие объекты в Сочи», — заявил Флутков.

Ранее аналитики компании «ОНИКС-Недвижимость» пришли к выводу, что в сентябре-октябре 2022 года больше всего среди россиян жильем в Сочи интересовались москвичи. Доля запросов со стороны жителей столицы достигла 22 процентов.

Недвижимость,
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