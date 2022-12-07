Россияне резко заинтересовались одним типом жилья в Сочи

С начала 2022 года к концу октября в Сочи резко вырос спрос россиян на частные дома высокобюджетного формата. К такому выводу об этом типе жилья пришел эксперт по местному рынку недвижимости Кирилл Флутков. Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Фото: РИА Новости РИА Новости

С января по октябрь интерес к подобным объектам вырос на 8,36 процента в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Относительно января-октября 2020 года показатель увеличился на 28,8 процента. В указанный период за год спрос на элитные объекты поднялся на 0,55 процента.

Подобную динамику эксперт объяснил доступностью объектов в географическом плане.

«До недавнего времени у покупателей высокобюджетного жилья был выбор по всему миру, а сейчас число локаций для выбора объектов существенно сократилось. Это во многом объясняет стабильно высокий спрос на дорогие объекты в Сочи», — заявил Флутков.