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2 часа назад

В России рекордно подешевело новое жилье

Lenta.ru

В ноябре 2022 года в России за месяц подешевело жилье в новостройках. Снижение стоимости стало рекордным с момента появления программы льготной ипотеки весной 2020 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на директора по продажам федеральной компании «Этажи» Сергея Зайцева.

В России рекордно подешевело новое жилье
Фото: ТАССТАСС

За месяц средняя стоимость квадратного метра упала на процент. Эксперт уточнил, что показатель рос с января по апрель — в указанный период он увеличился на 10,9 процента, до 101,12 тысячи рублей за «квадрат». К августу цена снизилась почти до 98,9 тысячи рублей.

«Фактически сейчас средняя стоимость квадратного метра в новостройках вернулась на уровень цен апреля нынешнего года, если же оценивать прирост относительно декабря прошлого года, то он составляет 14,6 процента», — заявил Зайцев.

Ранее эксперты «Инком-Недвижимости» пришли к выводу, что в Москве впервые за пять лет по итогам года подешевело вторичное жилье. В ноябре средняя стоимость квадратного метра «вторички» в старых границах столицы составила 276,8 тысячи рублей — на 0,4 процента меньше.

Недвижимость,Сергей Зайцев,
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