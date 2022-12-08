Дальневосточную ипотеку продлили до конца 2030 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о продлении до конца 2030 года программы дальневосточной ипотеки, передает ТАСС.

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Он напомнил о том, что с соответствующим поручением ранее выступил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума. Премьер подчеркнул, что глава государства тогда отметил эффективность и востребованность этой программы.

Реализация программы обойдется примерно в около 70 млрд рублей – эта сумма выделена на 2023-2025 годы.

По словам главы правительства, в стране выдали за три года более 55 тысяч кредитов на покупку или строительство жилья по льготной ставке 2%.