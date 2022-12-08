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2 часа назад

Названы регионы с самой дешевой ипотекой

Lenta.ru

По итогу октября 2022 года минимальные средние ставки по ипотеке оказались в Магаданской области, а максимальные — в Чеченской Республике. Регионы с самой дешевой ипотекой назвали в Центробанке, передает ТАСС.

Названы регионы с самой дешевой ипотекой
Фото: Игорь Иванко / КоммерсантъИгорь Иванко / Коммерсантъ

Средняя ставка по ипотечным жилищным кредитам в Магаданской области составила 5,29 процента. В Чеченской Республике показатель достиг 10,53 процента. В целом по России в октябре средние ставки выросли с 6,71 процента до 7,38 процента.

В октябре Центробанк отметил замедление активности на рынке ипотечного кредитования. За месяц выдачи сократились по количеству на 6,8 процента, а по объему — на 13,5 процента. Банки предоставили гражданам 127,3 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 448,3 миллиарда рублей. При этом снижение спроса на ипотеку в октябре оказалось не таким серьезным, как в апреле.

Ранее в декабре россияне рассказали о своем отношении к ипотеке. 70 процентов респондентов заявили о готовности оформить кредит на новое жилье. Каждый третий опрошенный отметил, что родственники помогут внести первоначальный взнос. Оптимальной суммой кредита для первой ипотеки большинство считает четыре миллиона рублей.

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