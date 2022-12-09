В ЦБ выступили за постепенное сворачивание льготной ипотеки

"Наша позиция всегда обозначалась, что мы против любых программ субсидирования. В целом любая программа субсидирования искажает цены, она создает дисбаланс в долгосрочной перспективе. Нам понравилась льготная ипотека тогда, когда она была запущена - в пандемию. <…> Она (льготная программа по ипотеке - прим. ТАСС) уже практически три года живет, за это время у нас цены практически "разъехались" на первичном и вторичном рынке. У нас на первичном рынке вообще не осталось никакой рыночной ипотеки, такое ощущение. Знаете, сейчас такое ощущение, что строительная отрасль подсела как на иглу на льготную ипотеку, и чем дольше сидишь, тем больнее слезать. <…> Обобщая, Банк России за сворачивание постепенное", - сказал он.