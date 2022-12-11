В России начали продавать жилье с большими скидками

«Большинство застройщиков традиционно устраивают распродажи в конце года, в ход идут все инструменты стимулирования спроса: от кладовок и паркингов в подарок, до скидок. Сейчас часть застройщиков готовы делать скидки до 20 процентов на квартиры от двух комнат и более», — отметил эксперт.