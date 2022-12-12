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41 минуту назад

Стало известно, как ловят россиян, незаконно сдающих квартиры

Deita.ru

Сотрудники налоговой инспекции не ходят по квартирам и не проверяют, живут ли в них люди, которые снимают жильё, но делают это без договора.

Как ловят незаконно сдающих квартиры россиян
Фото: ТАССТАСС

Об этом рассказал адвокат Олег Сухов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».

Однако, заподозрить неладное, по словам юриста, вполне может местный участковый. Как оказалось, страж порядка может составить специальный акт о том, что в конкретной квартире проживают определённые арендаторы, а также ознакомиться с договором найма и даже взять письменные объяснения в подтверждении платной аренды жилой недвижимости.

Как объяснил эксперт, уже с этими материалами полицейский обращаются в налоговую инспекцию или иные профильные органы власти. В свою очередь ФНС может запросить договор найма в Росреестре. Именно там, как рассказал адвокат, соответствующие документы должны регистрировать, если срок аренды превышает один год.

Кроме этого, налоговики могут проверять банковские счета россиян, на которые ежемесячно поступают одни и те же суммы денег от одних и тех же физических ли. В этом случае и получателей платежей, и их отправителей могут попросить объяснить их назначение.

Недвижимость,Олег Сухов,Росреестр,
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