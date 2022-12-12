Как ловят незаконно сдающих квартиры россиян

Сотрудники налоговой инспекции не ходят по квартирам и не проверяют, живут ли в них люди, которые снимают жильё, но делают это без договора.

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Об этом рассказал адвокат Олег Сухов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».

Однако, заподозрить неладное, по словам юриста, вполне может местный участковый. Как оказалось, страж порядка может составить специальный акт о том, что в конкретной квартире проживают определённые арендаторы, а также ознакомиться с договором найма и даже взять письменные объяснения в подтверждении платной аренды жилой недвижимости.

Как объяснил эксперт, уже с этими материалами полицейский обращаются в налоговую инспекцию или иные профильные органы власти. В свою очередь ФНС может запросить договор найма в Росреестре. Именно там, как рассказал адвокат, соответствующие документы должны регистрировать, если срок аренды превышает один год.