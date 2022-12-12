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38 минут назад

Аналитики объяснили рост цен на новостройки в Москве

Мослента

Рост цен на новостройки в большинстве округов Москвы в беседе с РБК объяснили аналитики риелторской компании «НДВ Супермаркет Недвижимости». В ноябре 2022 года цены на первичном рынке жилья массового сегмента выросли везде, кроме СЗАО.

Аналитики объяснили рост цен на новостройки в Москве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В последнее время средняя цена квадратного метра показывает слабовыраженную динамику. Прирост цены более, чем на три процента в некоторых округах связан с изменением структуры экспозиции по стадии строительной готовности проектов», — приводит РБК слова генерального директора «НДВ Супермаркет Недвижимости» Наталии Кузнецовой.

По итогам последнего месяца осени средняя стоимость новостроек массового сегмента в границах старой Москвы составила 275,3 тысячи рублей за «квадрат», что на 0,5 процента превышает показатель октября. Цены выросли в восьми из девяти округов столицы, уточнили эксперты.

Наибольший рост стоимости был зафиксирован в Зеленоградском округе, где квадратный метр первичного жилья в среднем подорожал на пять процентов — с 206,7 до 216,8 тысячи рублей. На втором месте — САО со средним ростом цен на 4,8 процента, на третьем — ЮВАО с 2,9 процента.

В СВАО цены выросли на 2,6 процента, в ВАО — на 2,2 процента, в ЗАО — на 1,7 процента, в ЮЗАО — на 0,8 процента, в ЮАО — на 0,5 процента. Более доступной стоимость первичного жилья стала только на северо-западе столицы, где средняя стоимость «квадрата» стала ниже на 3,4 процента и составляет сегодня 293,9 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве резко упали продажи одного типа жилья. Более чем на треть в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сократился спрос на апартаменты.

Недвижимость,Наталия Кузнецова,
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