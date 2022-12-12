Аналитики объяснили рост цен на новостройки в Москве

Рост цен на новостройки в большинстве округов Москвы в беседе с РБК объяснили аналитики риелторской компании «НДВ Супермаркет Недвижимости». В ноябре 2022 года цены на первичном рынке жилья массового сегмента выросли везде, кроме СЗАО.

«В последнее время средняя цена квадратного метра показывает слабовыраженную динамику. Прирост цены более, чем на три процента в некоторых округах связан с изменением структуры экспозиции по стадии строительной готовности проектов», — приводит РБК слова генерального директора «НДВ Супермаркет Недвижимости» Наталии Кузнецовой.

По итогам последнего месяца осени средняя стоимость новостроек массового сегмента в границах старой Москвы составила 275,3 тысячи рублей за «квадрат», что на 0,5 процента превышает показатель октября. Цены выросли в восьми из девяти округов столицы, уточнили эксперты.

Наибольший рост стоимости был зафиксирован в Зеленоградском округе, где квадратный метр первичного жилья в среднем подорожал на пять процентов — с 206,7 до 216,8 тысячи рублей. На втором месте — САО со средним ростом цен на 4,8 процента, на третьем — ЮВАО с 2,9 процента.

В СВАО цены выросли на 2,6 процента, в ВАО — на 2,2 процента, в ЗАО — на 1,7 процента, в ЮЗАО — на 0,8 процента, в ЮАО — на 0,5 процента. Более доступной стоимость первичного жилья стала только на северо-западе столицы, где средняя стоимость «квадрата» стала ниже на 3,4 процента и составляет сегодня 293,9 тысячи рублей.