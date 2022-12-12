Для одной категории россиян предложили ввести льготную ипотеку

Для высококлассных специалистов и педагогов колледжей и техникумов предложили ввести льготную ипотеку. С идеей расширения программы для одной категории граждан выступил председатель комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Андрей Комаров, сообщает ТАСС.

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По его словам, ипотека может стимулировать переход специалистов на работу в систему среднего профессионального образования. Комаров отметил, что таким способом необходимо думать о положении кадров, которые готовят молодых специалистов.

«Мне представляется целесообразным ввести институт, аналогичный IT-ипотеке, с максимально льготным процентом — 2-5 процента — для заемщиков с соответствующим возмещением кредитным организациям недополученных доходов за счет средств федерального бюджета», — уточнил Комаров.