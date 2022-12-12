Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+6° в 
USD 62.77EUR 66.27
Войти в почту
1 час назад

Для одной категории россиян предложили ввести льготную ипотеку

Lenta.ruиещё 1

Для высококлассных специалистов и педагогов колледжей и техникумов предложили ввести льготную ипотеку. С идеей расширения программы для одной категории граждан выступил председатель комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Андрей Комаров, сообщает ТАСС.

Для одной категории россиян предложили ввести льготную ипотеку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, ипотека может стимулировать переход специалистов на работу в систему среднего профессионального образования. Комаров отметил, что таким способом необходимо думать о положении кадров, которые готовят молодых специалистов.

«Мне представляется целесообразным ввести институт, аналогичный IT-ипотеке, с максимально льготным процентом — 2-5 процента — для заемщиков с соответствующим возмещением кредитным организациям недополученных доходов за счет средств федерального бюджета», — уточнил Комаров.

В июле стало известно, что одной категории граждан России стало проще рефинансировать жилищные кредиты. Правительство упростило процедуру для семей, получивших материнский капитал. Был изменен список документов, которые заемщику необходимо предоставить в Пенсионный фонд.

Недвижимость,Андрей Комаров,Российский союз промышленников и предпринимателей,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители