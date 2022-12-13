Стало известно, какую сумму россияне готовы тратить на ипотеку

Большинство россиян (58 процентов) готовы отдавать на платеж по ипотеке от 10 до 30 тысяч рублей своего личного дохода. Комфортную для граждан сумму взносов по жилищным кредитам назвали аналитики страховой компании «Росгосстрах» (РГС) и финансового маркетплейса «Банки.ру» в совместном исследовании. Результаты опроса есть в распоряжении «Ленты.ру».

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Почти каждый пятый респондент (20 процентов) может платить от 30 до 50 тысяч рублей в месяц. Еще 11 процентов опрошенных в состоянии отдавать не более 10 тысяч рублей в месяц. Приемлемым первоначальным взносом 54 процента россиян считают сумму до 500 тысяч рублей, а 25 процентов респондентов — от 500 тысяч до одного миллиона рублей.

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При этом подавляющее большинство россиян (91 процент) убеждены, что в текущих условиях лучше взять ипотеку, чем снимать жилье. 75 процентов опрошенных планируют в ближайший год оформить кредит на недвижимость.

Практически каждый четвертый из опрошенных россиян (23 процента) уже является ипотечным заемщиком. Четверть из них готовилась к кредиту от месяца до полугода, еще 23 процента — от двух недель до месяца, а каждый пятый решился на такой важный шаг менее чем за 14 дней.

38 процентов респондентов хотели бы взять ипотеку на срок от 21 года до 30 лет, еще треть (около 33 процентов) — на срок от 16 до 20 лет. Другие 17 процентов опрошенных готовы выплачивать кредит в течение 11-15 лет.

Однако срок кредита для россиян оказался не так важен, как размер ежемесячного платежа — такого мнения придерживаются 87 процентов граждан, уточнили аналитики. Респондентов также интересует процентная ставка по ипотеке (67 процентов), размер ежемесячного платежа (59 процентов), одобрение кредита (45 процентов).

При этом только 30 процентов россиян знают, что страхование относится к обязательным условиям получения ипотечного кредита. 35 процентов считают, что обязательно страховать нужно и недвижимость, и жизнь заемщика. Только 16 процентов опрошенных осведомлены, что необходимым является только страхование недвижимости.

По словам руководителя аналитического центра «Банки.ру» Дмитрия Хмелева, даже в непростой экономический период ипотека остается одним из главных драйверов банковского кредитования — с начала 2022 года ипотечный портфель банков вырос на 7,8 процента, до 12,7 триллиона рублей в августе. Однако при этом увеличился размер ссуды и срок кредитования, уточнил эксперт.

«Средний размер выданного кредита, согласно данным ЦБ РЦБ РФ, составил по итогам июля 2022 года 3,7 миллиона рублей, темп роста превысил отметку 30 процентов, что наблюдалось впервые за длительный срок. В августе 2022 года средний срок ипотечного кредитования на рынке первичного жилья в Московском регионе впервые в истории превысил 25 лет. Средний срок ипотечного кредитования менее 15 лет в последний раз наблюдался в 2015 году», — отметил Хмелев.