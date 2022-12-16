С начала года объем просроченной ипотеки, оформленной для приобретения квартир в новостройках, сократился на 11 процентов. О том, что россияне стали реже пропускать платежи по ипотеке на покупку строящегося жилья, «Ленте.ру» рассказали эксперты коллекторского агентства «Долговой консультант».

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Специалисты отметили, что доля просроченной задолженности на «первичке» продолжает быть незначительной. За период с января по ноябрь нынешнего года она уменьшилась с 0,2 процента до 0,16 процента.

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«Неплатежи по ипотеке на строящемся рынке жилья не сильно влияют на общую ситуацию с просроченными ипотечными кредитами, но если пару лет назад в структуре неплатежей на стройке были частично виноваты застройщики, которые задерживали ввод домов в эксплуатацию, то сегодня ситуация кардинально изменилась», — объяснил генеральный директор агентства ДениДенис Аксенов. По его словам, в данный момент наблюдается некоторый рост проблемных ипотечных кредитов среди инвестиционных заемщиков, приобретавших строящееся жилье на фоне роста стоимости квадратного метра для последующей перепродажи. «Сейчас стало труднее найти покупателей, субсидируемые льготные программы на переуступку не действуют, а на вторичном рынке жилья начался рост ставок», — сообщил эксперт.

Аксенов добавил, что показатели ипотеки на первичном рынке, как для общей задолженности, так и по объему неплатежей, зависят от оперативности заемщиков — после окончания строительства и оформления прав собственности жилищные кредиты становятся «стандартной» ипотекой на вторичном рынке. Специалист отметил, что уменьшение объема просроченной ипотеки связано с сокращением числа проблемных объектов недвижимости, и указал на эффективность работы государства по борьбе с долгостроями. Однако, согласно его мнению, в последнее время усиливается тренд на перекладывание проблем с «первички» на «вторичку», и увеличение объема просрочек по жилищным кредитам на 0,25 процента в октябре текущего года служит подтверждением этому факту.