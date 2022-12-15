В России решили продлить льготную ипотеку

Президент России Владимир Путин заявил, что программу льготной ипотеки решили продлить до июля 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости.

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Программа будет действовать в стране до 1 июля 2024 года. При этом ставка будет увеличена до восьми процентов годовых. До этого она находилась на уровне семи процентов.

При этом на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Путин также подчеркнул, что в стране приступят к сворачиванию программы, но будут делать это плавно.