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55 минут назад

В России решили продлить льготную ипотеку

Lenta.ruиещё 12

Президент России Владимир Путин заявил, что программу льготной ипотеки решили продлить до июля 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости.

В России решили продлить льготную ипотеку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Программа будет действовать в стране до 1 июля 2024 года. При этом ставка будет увеличена до восьми процентов годовых. До этого она находилась на уровне семи процентов.

При этом на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Путин также подчеркнул, что в стране приступят к сворачиванию программы, но будут делать это плавно.

Ранее в Центральном банке заявили о том, что государственную программу льготной ипотеки необходимо постепенно свернуть. Замдиректора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Руслана Булатова отметила, что любая программа субсидирования приводит к искажению цен.

Недвижимость,Владимир Путин,Банк России,
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