Путин предложил выдавать ипотеку под 2%

Президент России Владимир Путин предложил выдавать ипотечные займы по льготной ставке в 2% годовых в новых регионах РФ. Об этом он заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, передает «Интерфакс».

«Предлагаю предоставлять ипотеку под новое строительство, то есть жилье в новостройках по льготной ставке в 2% в новых регионов юго-запада России: Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областях», — сказал Путин.

По его мнению, данная мера «послужит условием для долгосрочного продления стройки» в них.

Также Путин анонсировал семейную ипотеку под 6%, которую в 2023 году распространят на семьи с двумя детьми, не достигшими 18 лет. Ранее ей могли воспользоваться только семьи с ребенком, рожденным после 2018 года.