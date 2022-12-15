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20 минут назад

Путин предложил выдавать ипотеку под 2%

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин предложил выдавать ипотечные займы по льготной ставке в 2% годовых в новых регионах РФ. Об этом он заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, передает «Интерфакс».

«Предлагаю предоставлять ипотеку под новое строительство, то есть жилье в новостройках по льготной ставке в 2% в новых регионов юго-запада России: Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областях», — сказал Путин.

По его мнению, данная мера «послужит условием для долгосрочного продления стройки» в них.

Также Путин анонсировал семейную ипотеку под 6%, которую в 2023 году распространят на семьи с двумя детьми, не достигшими 18 лет. Ранее ей могли воспользоваться только семьи с ребенком, рожденным после 2018 года.

Кроме того президент РФ продлил льготную ипотеку в РФ до 1 июля 2024 года. Однако ее ставку принято решение увеличить с 7 до 8%.

Недвижимость,Владимир Путин,
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