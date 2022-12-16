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1 час назад

Эксперт рассказал, кто может не платить за отопление

РИА "ФедералПресс"

Зимой в квартирах должна поддерживаться определенная температура. Если она не соответствует норме, за отопление можно не платить, сообщил глава компании ГИТ, работающей в сфере ЖКХ, Валерий Ковалев.

Эксперт рассказал, кто может не платить за отопление
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если температура в вашей квартире держится ниже нормы хотя бы несколько дней, вы имеете право на перерасчет и не должны платить за отопление», – заявил эксперт.

Ковалев рассказал, что делать в случае, если вы недовольны качеством отопления.

По его словам, достаточно направить жалобу в свою управляющую компанию. Она должна зафиксировать температуру в квартире и передать информацию поставщику тепла. После этого компания должна провести перерасчет.

Эксперт отметил, что перерасчета можно добиться даже тогда, когда произошла авария на тепловых сетях. Для этого следует зафиксировать факт того, что отопления в момент аварии действительно не было, передает агентство «Прайм».

Ранее юрист Кудерко перечислила способы экономить на коммунальных услугах. Она напомнила, что часть россиян может оформить субсидию, которая будет покрывать платежи, сообщает «ФедералПресс».

Недвижимость,Валерий Ковалев,
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