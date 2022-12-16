Эксперт рассказал, кто может не платить за отопление

Зимой в квартирах должна поддерживаться определенная температура. Если она не соответствует норме, за отопление можно не платить, сообщил глава компании ГИТ, работающей в сфере ЖКХ, Валерий Ковалев.

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«Если температура в вашей квартире держится ниже нормы хотя бы несколько дней, вы имеете право на перерасчет и не должны платить за отопление», – заявил эксперт.

Ковалев рассказал, что делать в случае, если вы недовольны качеством отопления.

По его словам, достаточно направить жалобу в свою управляющую компанию. Она должна зафиксировать температуру в квартире и передать информацию поставщику тепла. После этого компания должна провести перерасчет.

Эксперт отметил, что перерасчета можно добиться даже тогда, когда произошла авария на тепловых сетях. Для этого следует зафиксировать факт того, что отопления в момент аварии действительно не было, передает агентство «Прайм».