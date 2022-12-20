ВТБ ожидает в декабре рекордный спрос на ипотеку

"За первые две недели декабря ВТБ выдал уже более 54 млрд рублей кредитов, увеличив результат начала ноября на 60%. Интерес заемщиков, главным образом, вырос к льготной ипотеке, учитывая действие госпрограммы на текущих условиях до конца года. Предложение о ее продлении повлияет на рынок, но активность клиентов не снизит, благодаря чему декабрь станет самым успешным месяцем на ипотечном рынке в 2022 году", - добавил Дячкин, слова которого привела пресс-служба банка.