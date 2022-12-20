ВТБ ожидает в декабре рекордный спрос на ипотеку

Российские банки в декабре 2022 года выдадут не менее 550 млрд рублей ипотечных кредитов, а в целом за 2022 год кредитные организации оформят жилищных кредитов на 4,7 трлн рублей, прогнозирует банк ВТБ. По оценке экспертов, уходящий месяц станет рекордным по спросу на ипотеку, говорится в сообщении пресс-службы банка.
"В декабре ВТБ наблюдает резкое увеличение активности ипотечных заемщиков. С начала месяца банк провел свыше 11 тыс. сделок на 54 млрд рублей, что на 60% выше результата за первую половину ноября. По оценке банка, декабрь станет рекордным месяцем с точки зрения спроса на ипотеку в этом году - объем продаж на рынке превысит 550 млрд рублей", - указано в сообщении.
По оценке вице-президента, заместителя руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгения Дячкина, в целом по итогам года банки выдадут до 4,7 трлн рублей ипотечных кредитов, что "является весомым результатом, хоть и ниже прошлогоднего". Высокую активность заемщиков в конце года поддержит решение регулятора сохранить ключевую ставку без изменений, уточнил эксперт.
"За первые две недели декабря ВТБ выдал уже более 54 млрд рублей кредитов, увеличив результат начала ноября на 60%. Интерес заемщиков, главным образом, вырос к льготной ипотеке, учитывая действие госпрограммы на текущих условиях до конца года. Предложение о ее продлении повлияет на рынок, но активность клиентов не снизит, благодаря чему декабрь станет самым успешным месяцем на ипотечном рынке в 2022 году", - добавил Дячкин, слова которого привела пресс-служба банка.