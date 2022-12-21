Составлен топ-3 самых дешевых квартир в Москве

В конце 2022 года самой дешевой квартирой в Москве стала студия площадью 11 квадратных метров. Она продается за 2,8 млн рублей, пишет РИА «Новости» со ссылкой на специалистов портала «Мир квартир».

Фото: ТАСС ТАСС

Квартира расположена на первом этаже девятиэтажного дома 1968 года постройки недалеко от станции метро «Щелковская».

Второе место заняла студия площадью 11,4 квадратных метра в районе метро «Говорово» в Новой Москве, она стоит 2,95 млн рублей.

Третье место досталось квартире площадью 11 квадратных метров, расположенной на первом этаже девятиэтажного дома в двух минутах ходьбы от станции метро «Планерная». По данным сервиса «Авито», покупатель просит за нее 3,1 млн рублей.