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1 час назад

Эксперты составили топ-3 самых дешевых квартир в Москве

Мир24иещё 7

В конце 2022 года самой дешевой квартирой в Москве стала студия площадью 11 квадратных метров. Она продается за 2,8 млн рублей, пишет РИА «Новости» со ссылкой на специалистов портала «Мир квартир».

Составлен топ-3 самых дешевых квартир в Москве
Фото: ТАССТАСС

Квартира расположена на первом этаже девятиэтажного дома 1968 года постройки недалеко от станции метро «Щелковская».

Второе место заняла студия площадью 11,4 квадратных метра в районе метро «Говорово» в Новой Москве, она стоит 2,95 млн рублей.

Третье место досталось квартире площадью 11 квадратных метров, расположенной на первом этаже девятиэтажного дома в двух минутах ходьбы от станции метро «Планерная». По данным сервиса «Авито», покупатель просит за нее 3,1 млн рублей.

Напомним, год назад самой дешевой квартирой на вторичном рынке столицы было жилье площадью 10 квадратных метров в пешей доступности от метро. А в июне этого года была найдена самая дешевая квартира-студия в Москве.

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