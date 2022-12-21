В России спрогнозировали заморозку цен на жилье в 2023 году

Почетный член Российской гильдии риелторов Олег Самойлов прогнозирует заморозку цен на жилье в первом полугодии следующего года. Они не снизятся даже с учетом сокращения спроса и большого объема нераспроданного жилья, передает радиостанция «Говорит Москва».

Ситуация, как уточнил эксперт, обусловлена инфляцией. Он считает, что при отсутствии новых факторов ценовых колебаний на рынке не произойдет.

«Не будем забывать про реальную инфляцию. Доходность строительного бизнеса и так подсела за последние годы. Себестоимость строительства будет держать этот фактор», подчеркнул специалист.

Ранее в департаменте продаж федеральной компании «Этажи» заявили «Известиям», что на российском рынке зафиксирован рост спроса на новостройки на фоне выгодных предложений от застройщиков. Там подчеркнули, что большая часть ежегодно в этот период устраивает распродажи. Некоторые застройщики, как сообщалось, готовы делать скидки до 20% на квартиры от двух комнат и более.