Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
0° в 
USD 70.53EUR 75.09
Войти в почту
1 час назад

В России спрогнозировали заморозку цен на жилье в 2023 году

Лера Букина

Почетный член Российской гильдии риелторов Олег Самойлов прогнозирует заморозку цен на жилье в первом полугодии следующего года. Они не снизятся даже с учетом сокращения спроса и большого объема нераспроданного жилья, передает радиостанция «Говорит Москва».

В России спрогнозировали заморозку цен на жилье в 2023 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ситуация, как уточнил эксперт, обусловлена инфляцией. Он считает, что при отсутствии новых факторов ценовых колебаний на рынке не произойдет.

«Не будем забывать про реальную инфляцию. Доходность строительного бизнеса и так подсела за последние годы. Себестоимость строительства будет держать этот фактор», подчеркнул специалист.

Ранее в департаменте продаж федеральной компании «Этажи» заявили «Известиям», что на российском рынке зафиксирован рост спроса на новостройки на фоне выгодных предложений от застройщиков. Там подчеркнули, что большая часть ежегодно в этот период устраивает распродажи. Некоторые застройщики, как сообщалось, готовы делать скидки до 20% на квартиры от двух комнат и более.

Недвижимость,Олег Самойлов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители