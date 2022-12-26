В России предложили изменить схему оплаты ЖКУ

Общественный совет при Минстрое России призвал изменить схему формирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Их предложили повышать с учетом платежеспособности россиян, пишут «Известия».
Руководитель комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова подчеркнула, что сейчас индексация тарифов на услуги опирается только на уровень инфляции. Цены необходимо формировать таким образом, чтобы счета за ЖКУ смогли оплачивать большинство россиян. Для остальных граждан стоит предусмотреть адресные льготы.
«Мы предлагаем при изменении тарифов проводить анализ, какими они должны быть на конкретной территории с учетом платежеспособного спроса населения», — подчеркнула Булгакова.
По словам Булгаковой, если в российском регионе коммунальные услуги не могут оплатить более 30 процентов жителей, то «в субъекте что-то не то с тарифами». В свою очередь в Минстрое добавили, что рост тарифов на ЖКУ ограничивается предельным индексом: с 1 декабря 2022 года он достигает 9 процентов. При этом фактический уровень составляет только 6,5-7,87 процента, по данным Росстата.
1 декабря Федеральная антимонопольная служба (ФАС) утвердила увеличение тарифов на газ в России. С этого момента они выросли на 8,5 процента.