В России предложили изменить схему оплаты ЖКУ

Руководитель комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова подчеркнула, что сейчас индексация тарифов на услуги опирается только на уровень инфляции. Цены необходимо формировать таким образом, чтобы счета за ЖКУ смогли оплачивать большинство россиян. Для остальных граждан стоит предусмотреть адресные льготы.

По словам Булгаковой, если в российском регионе коммунальные услуги не могут оплатить более 30 процентов жителей, то «в субъекте что-то не то с тарифами». В свою очередь в Минстрое добавили, что рост тарифов на ЖКУ ограничивается предельным индексом: с 1 декабря 2022 года он достигает 9 процентов. При этом фактический уровень составляет только 6,5-7,87 процента, по данным Росстата.