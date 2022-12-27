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3 часа назад

Названы города с быстрой самоокупаемостью жилья при сдаче внаем

Мослентаиещё 1

Туристические города России с быстрой самоокупаемостью жилья при сдаче внаем назвал сервис онлайн-бронирования посуточной аренды ЦИАН.

Названы города с быстрой самоокупаемостью жилья при сдаче внаем
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Летом 2022 года на десять российских городов пришлось 70 процентов бронирований посуточной аренды со стороны туристов. Это — Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань, Геленджик, Нижний Новгород, Калининград, Новосибирск, Екатеринбург и Анапа», — говорится в сообщении.

Самую высокую доходность среди показал Нижний Новгород. Средняя стоимость квартиры здесь составляет 4,2 миллиона рублей, а ставка посуточной аренды — 2,6 тысячи рублей.

Высокая доходность от посуточной аренды также была зафиксирована в Новосибирске и Екатеринбурге. Однокомнатную квартиру здесь можно приобрести за четыре миллиона рублей и сдавать посуточно за 2,3 — 2,4 тысячи рублей в сутки.

Ранее в Москве заметили рост стоимости аренды жилья на новогодние праздники.

Недвижимость,ЦИАН,
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