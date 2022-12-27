Названы города с быстрой самоокупаемостью жилья при сдаче внаем

«Летом 2022 года на десять российских городов пришлось 70 процентов бронирований посуточной аренды со стороны туристов. Это — Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань, Геленджик, Нижний Новгород, Калининград, Новосибирск, Екатеринбург и Анапа», — говорится в сообщении.

Высокая доходность от посуточной аренды также была зафиксирована в Новосибирске и Екатеринбурге. Однокомнатную квартиру здесь можно приобрести за четыре миллиона рублей и сдавать посуточно за 2,3 — 2,4 тысячи рублей в сутки.