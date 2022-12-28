В Москве стало сложнее продать жилье

Срок продажи вторичного жилья в Москве значительно вырос и превысил два месяца. О том, что в столице стало сложнее реализовать готовую недвижимость, сообщают «Известия» со ссылкой на данные экосистемы FLIP.

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В начале 2022 года срок продажи московской «вторички» составлял 55 дней, а в конце — 60-63 дня. Эксперты ожидают, что в 2023 году показатель еще немного увеличится за счет осторожности покупателей при покупке жилья. При этом срок экспозиции могут сократить скидки, которые сейчас готовы предоставить около 35 процентов продавцов.

Объем предложения «вторички» в Москве достигло рекордного показателя в более чем 95 тысяч квартир, превысив результат начала года на 33 процента. За последние шесть месяцев цена квадратного метра снизилась на 9-10 процентов, достигнув 257-260 тысяч рублей. Согласно прогнозам, на фоне роста предложения стоимость «квадрата» продолжить падать и в 2023 году окажется на уровне 200–220 тысяч рублей.