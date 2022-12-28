Россиянам раскрыли способы взимания нового налога в Турции

По словам специалистов, взимать налог в 2% будут во время заселения. Это будет работать как курортный сбор в России. Однако турецкие отели и гостиницы также могут потребовать доплату, если поездка проходит через турагента. Впрочем, в АТОР не исключили, что в некоторых случаях налог могут не брать вовсе.