Россиянам раскрыли способы взимания нового налога в Турции

Эксперты из Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали о способах взимания нового налога на проживание в Турции.
По словам специалистов, взимать налог в 2% будут во время заселения. Это будет работать как курортный сбор в России. Однако турецкие отели и гостиницы также могут потребовать доплату, если поездка проходит через турагента. Впрочем, в АТОР не исключили, что в некоторых случаях налог могут не брать вовсе.
«На первых порах каждый отель или гостиничные цепочки будут проводить свою политику в отношении налога на проживание по бронированиям, совершенным на этапе ранних продаж, и смотреть на реакцию клиентов и партнеров. Возможно, потом появятся какие-то общие рекомендации, как поступать с налогом в случае раннего бронирования. Сейчас есть небольшой хаос, но уже после первой недели января, как мы надеемся, наступит определенность», – уточнили эксперты.
Ранее в АТОР рассказали, что туристический поток из России в Турцию может дойти до 5,3 миллиона путешествий за 2022 год.