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4 часа назад

В России продлили действие программы льготной ипотеки

Лера Букина

Действие программы льготной ипотеки продлено до 1 июня 2024 года. Это следует из информации, размещенной на сайте российского кабмина.

В России продлили действие программы льготной ипотеки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Продлевается действие программы по ставке до 8% готовых. Заем предоставляется на приобретение жилья в новостройке, строительство дома или приобретение земельного участка.

Также в стране расширили условия программы «семейная ипотека». Теперь программа доступна для семей, где есть два ребенка, которым ещё не исполнилось 18 лет.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о продлении до конца 2030 года программы дальневосточной ипотеки. Он напомнил о том, что с соответствующим поручением ранее выступил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума. Премьер подчеркнул, что глава государства тогда отметил эффективность и востребованность этой программы.

Недвижимость,Михаил Мишустин,Владимир Путин,
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