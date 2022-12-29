В России продлили действие программы льготной ипотеки

Действие программы льготной ипотеки продлено до 1 июня 2024 года. Это следует из информации, размещенной на сайте российского кабмина.

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Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Продлевается действие программы по ставке до 8% готовых. Заем предоставляется на приобретение жилья в новостройке, строительство дома или приобретение земельного участка.

Также в стране расширили условия программы «семейная ипотека». Теперь программа доступна для семей, где есть два ребенка, которым ещё не исполнилось 18 лет.