Названы районы с дешевым жильем в центре Москвы

Наиболее дешевое жилье в центре Москвы можно купить в Таганском и Мещанском районах. Локации внутри Садового кольца с доступными ценами назвали аналитики девелоперской компании Touch в своем исследовании, пишут «Известия».

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По словам специалистов, районы с самыми выгодными ценами на жилье расположены в восточной части центра столицы. Лидером рейтинга оказался Таганский район, где есть много памятников архитектуры и интересных мест. Как утверждают эксперты, в этой локации нет в продаже новостроек, поэтому ориентироваться следует на среднюю стоимость одного квадратного метра на вторичном рынке жилья — она составляет 490,9 тысячи рублей.

Второе место занимает Мещанский район — там «квадрат» на первичном рынке стоит 506,1 тысячи рублей. Эксперты отметили, что из-за дефицита свободных земельных участков эта локация — одна из наименее застраиваемых в центре, новых проектов здесь немного.

Замыкает тройку лидеров Басманный район, который долгое время оставался недооцененным в сегменте премиального жилья. Здесь стоимость одного квадратного метра в новостройках находится на уровне 743,3 тысячи рублей. Однако аналитики предполагают, что в будущем цены на жилье в этом районе вырастет — он активно развивается, и его уровень социальной инфраструктуры и транспортной доступности вполне соответствует лучшим премиальным локациям. Эксперты добавили, что реновация затронет 26 домов на территории района, а это означает дальнейшее повышение стоимости «квадрата».

При этом самой дорогой локацией в центре столицы специалисты назвали Красносельский район — там квадрат в новостройках стоит в среднем 773,3 тысячи рублей.