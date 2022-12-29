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2 часа назад

Названы районы с дешевым жильем в центре Москвы

Lenta.ru

Наиболее дешевое жилье в центре Москвы можно купить в Таганском и Мещанском районах. Локации внутри Садового кольца с доступными ценами назвали аналитики девелоперской компании Touch в своем исследовании, пишут «Известия».

Названы районы с дешевым жильем в центре Москвы
Фото: ТАССТАСС

По словам специалистов, районы с самыми выгодными ценами на жилье расположены в восточной части центра столицы. Лидером рейтинга оказался Таганский район, где есть много памятников архитектуры и интересных мест. Как утверждают эксперты, в этой локации нет в продаже новостроек, поэтому ориентироваться следует на среднюю стоимость одного квадратного метра на вторичном рынке жилья — она составляет 490,9 тысячи рублей.

Второе место занимает Мещанский район — там «квадрат» на первичном рынке стоит 506,1 тысячи рублей. Эксперты отметили, что из-за дефицита свободных земельных участков эта локация — одна из наименее застраиваемых в центре, новых проектов здесь немного.

Замыкает тройку лидеров Басманный район, который долгое время оставался недооцененным в сегменте премиального жилья. Здесь стоимость одного квадратного метра в новостройках находится на уровне 743,3 тысячи рублей. Однако аналитики предполагают, что в будущем цены на жилье в этом районе вырастет — он активно развивается, и его уровень социальной инфраструктуры и транспортной доступности вполне соответствует лучшим премиальным локациям. Эксперты добавили, что реновация затронет 26 домов на территории района, а это означает дальнейшее повышение стоимости «квадрата».

При этом самой дорогой локацией в центре столицы специалисты назвали Красносельский район — там квадрат в новостройках стоит в среднем 773,3 тысячи рублей.

Ранее аналитики ЦИАН назвали районы Москвы с самым дешевым вторичным жильем. Лидером рейтинга оказалось поселение Роговское Троицкого АО в границах Новой Москвы – там один квадратный метр готовых квартир стоит в среднем 114,9 тысячи рублей. Второе и третье места в топе заняли поселения Кленовское и Краснопахорское с «квадратом» за 128,6 и 148,6 тысячи рублей соответственно.

Недвижимость,ЦИАН,
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