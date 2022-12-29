Москвичи начали продавать квартиры со скидками

«Продавцы готовы охотнее уступать в цене. Скидки встречаются до 10 процентов от цены в рекламе, при этом средний срок экспозиции составляет 67 дней. Это связано с тем, что количество сделок на вторичном рынке сократилось. Факторы разные, многие покупатели взяли паузу и будут ждать развития событий», — заявил руководитель отдела продаж ИФК «Сделка» Иван Сухов .

Так, с января по ноябрь текущего года спрос к «вторичке» сократился на 13,93 процента по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году. Но снижение интереса наблюдалось только в семи месяцах из 11. Самый низкий показатель зафиксировали в апреле, когда за месяц потребность в столичных квартирах снизилась у россиян на 20,4 процента. При этом, по прогнозам Сухова, вторичный рынок жилья в будущем останется в достаточно стабильном состоянии — резкого взлета или падения ожидать не стоит. Однако рост цен может произойти после продления льготной ипотеки.