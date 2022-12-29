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1 час назад

Москвичи начали продавать квартиры со скидками

Мослента

Москвичи стали продавать квартиры со скидками на фоне снижения спроса на вторичном рынке недвижимости, сообщили «Ленте.ру» специалисты ИФК «Сделка».

Москвичи начали продавать квартиры со скидками
Фото:  Станислав Трифонов / «Лента.ру» Станислав Трифонов / «Лента.ру»

«Продавцы готовы охотнее уступать в цене. Скидки встречаются до 10 процентов от цены в рекламе, при этом средний срок экспозиции составляет 67 дней. Это связано с тем, что количество сделок на вторичном рынке сократилось. Факторы разные, многие покупатели взяли паузу и будут ждать развития событий», — заявил руководитель отдела продаж ИФК «Сделка» Иван Сухов.

Так, с января по ноябрь текущего года спрос к «вторичке» сократился на 13,93 процента по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году. Но снижение интереса наблюдалось только в семи месяцах из 11. Самый низкий показатель зафиксировали в апреле, когда за месяц потребность в столичных квартирах снизилась у россиян на 20,4 процента. При этом, по прогнозам Сухова, вторичный рынок жилья в будущем останется в достаточно стабильном состоянии — резкого взлета или падения ожидать не стоит. Однако рост цен может произойти после продления льготной ипотеки.

Ранее Москва оказалась на последнем месте в списке городов с подорожавшими квартирами. За год в столице квартиры в новостройках подорожали на 5,4 процента, до 318,2 тысячи рублей за квадратный метр.

Недвижимость,Иван Сухов,
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