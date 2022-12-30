Россияне смогу восстановить ипотечный счет при заключении контракта с ВС РФ

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, позволяющий восстановить накопления участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (НИС) заключившего новый контракт о прохождении военной службы независимо от причин увольнения в более ранний период. Документ размещен в думской электронной базе данных в пятницу.

"Проект федерального закона предусматривает восстановление накоплений для жилищного обеспечения на именном накопительном счете участника НИС в случае заключения с ним нового контракта о прохождении военной службы независимо от причин его увольнения с военной службы в более ранний период прохождения военной службы по контракту", - говорится в пояснительной записке.

Как отмечают авторы инициативы, период военной службы по контракту участника НИС, за который ему предоставляются накопления для жилищного обеспечения, составляет в основном не менее 20 лет. Вместе с тем в настоящее время не все участники военной ипотеки имеют право на восстановление накоплений для жилищного обеспечения на именном накопительном счете в случае заключения ими нового контракта после исключения из реестра участников НИС после увольнения с военной службы.