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3 часа назад

В Думу внесли проект о восстановлении ипотечного счета при заключении контракта с ВС РФ

ТАСС

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, позволяющий восстановить накопления участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (НИС) заключившего новый контракт о прохождении военной службы независимо от причин увольнения в более ранний период. Документ размещен в думской электронной базе данных в пятницу.

Россияне смогу восстановить ипотечный счет при заключении контракта с ВС РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Проект федерального закона предусматривает восстановление накоплений для жилищного обеспечения на именном накопительном счете участника НИС в случае заключения с ним нового контракта о прохождении военной службы независимо от причин его увольнения с военной службы в более ранний период прохождения военной службы по контракту", - говорится в пояснительной записке.

Как отмечают авторы инициативы, период военной службы по контракту участника НИС, за который ему предоставляются накопления для жилищного обеспечения, составляет в основном не менее 20 лет. Вместе с тем в настоящее время не все участники военной ипотеки имеют право на восстановление накоплений для жилищного обеспечения на именном накопительном счете в случае заключения ими нового контракта после исключения из реестра участников НИС после увольнения с военной службы.

"Такой подход не обеспечивает реализацию указанными военнослужащими прав на жилищное обеспечение. В целом после достижения ими общей продолжительности военной службы по контракту 20 лет сумма накоплений для жилищного обеспечения у них не достигнет расчетной величины, предусмотренной параметрами НИС. В этой связи права военнослужащих на жилищное обеспечение ущемляются. По данному вопросу возникают жалобы и судебные разбирательства", - отмечается в пояснительных материалах.

Авторами документа выступили сенаторы Виктор Бондарев, Сергей Колбин, Сергей Перминов и депутаты Госдумы Андрей Картаполов и Василий Пискарев.

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