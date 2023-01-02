Озвучены тенденции на рынке ипотечного жилья в 2023 году

В 2022 году риэлторы отметили увеличение стоимости квадратного метра, как в новостройках, так и на вторичном жилье. Подробности озвучил директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев в интервью «Известиям».

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«Стоимость квадратного метра в российских новостройках, в среднем, увеличилась на 14,6 процента, наибольшее удорожание жилья отмечено в Омске, Красноярске, Казани, Самаре и Краснодаре. На вторичном рынке по росту средней стоимости квадратного метра лидируют Омск, Краснодар, Воронеж, Уфа и Красноярск», — рассказал Зайцев.

Эксперт отметил, что из-за неопределенной ситуации люди откладывали или отменяли планы приобретения жилья, что и сказалось на снижении спроса на покупку недвижимости. Программа по продлению льготной ипотеки исправит ситуацию на рынке и увеличит спрос на жилье, сохранив рост на стоимость квартир в 2023 году, в пределах инфляции.

С этим согласен коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев, который отметил, что особенно подорожают квартиры в проектах от крупных застройщиков, реализуемых в местах с дефицитом предложения.