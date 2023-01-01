Сжигать мусор на даче станет проще с 1 марта

Согласно новым правилам сжигания мусора на дачных участках, с 1 марта 2023 года существенно сокращается допустимое по закону расстояние от места, где он производится до дома. Ранее оно не могло быть меньше 50 м, теперь же может составлять 15 м. На участке в шесть соток теперь реально сжечь прошлогоднюю траву, не опасаясь наказания. Сейчас оштрафовать за сжигание мусора в неположенном месте могут на 5000-15 000 рублей.

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Как объяснил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев, при использовании негорючей ёмкости расстояние можно будет сократить до 7,5 м. Сделать это разрешат при условии сжигания в безветренную погоду с соблюдением мер предосторожности, включающим личное присутствие при процессе.

Кстати, в том же марте вступят в силу и поблажки для тех, кто жарит на своих участках шашлыки, то есть практически для всех. Разрешённое расстояние от дома до мангала сократится в пять раз и составит всего лишь пять метров.