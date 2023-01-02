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2 часа назад

В Турции начал действовать налог на проживание в отелях

Lenta.ru

В Турции с 1 января начнут взимать налог на проживание в отелях. Теперь все объекты размещения, которые находятся на территории страны, будут обязаны перечислять государству два процента от суммы, полученной за размещение туристов. Согласно правительственному вестнику T.C. Resmî Gazete, турагентства могут начать включать налог в стоимость туров.

В Турции начал действовать налог на проживание в отелях
Фото: UnsplashUnsplash

Отмечается, что от нового налога освобождаются учащиеся и студенты, которые живут в общежитиях, кемпингах и пансионатах. Кроме того, платить налог на проживание не будут представители аккредитованных в Турции дипмиссий и международных организаций, представители которых обладают дипломатическим статусом.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) раскрыли варианты взимания налога на проживание в Турции.

О ведении нового налога на проживание для отдыхающих в Турции стало известно в начале декабря 2022 года. Тогда уточнялось, что новое двухпроцентное налогообложение коснется туристов, которые поселятся в гостиницах, курортных поселках, бутик-отелях, мотелях, пансионатах, деревнях, высокогорных домах и кемпингах. Кроме того, налог будет взиматься с путешественников, которые во время отдыха будут проживать в общественных гостевых домах, базах отдыха и лагерях, за исключением ночлежек.

Недвижимость,Ассоциация туроператоров России,
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