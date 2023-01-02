В Турции начал действовать налог на проживание в отелях

В Турции с 1 января начнут взимать налог на проживание в отелях. Теперь все объекты размещения, которые находятся на территории страны, будут обязаны перечислять государству два процента от суммы, полученной за размещение туристов. Согласно правительственному вестнику T.C. Resmî Gazete, турагентства могут начать включать налог в стоимость туров.

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Отмечается, что от нового налога освобождаются учащиеся и студенты, которые живут в общежитиях, кемпингах и пансионатах. Кроме того, платить налог на проживание не будут представители аккредитованных в Турции дипмиссий и международных организаций, представители которых обладают дипломатическим статусом.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) раскрыли варианты взимания налога на проживание в Турции.