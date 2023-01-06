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1 час назад

Россияне потратили миллиарды на элитные квартиры в одном городе

Lenta.ruиещё 2

Россияне в 2022 году потратили 25 миллиардов рублей на элитные квартиры в Сочи. Это на 40 процентов больше, чем годом ранее. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на данные компании Nedvex.

Россияне потратили миллиарды на элитные квартиры в одном городе
Фото: ТАССТАСС

Всего за прошлый год на курорте продали 1062 элитные квартиры на первичном рынке. Это на 3 процента меньше, чем в 2021 году. Однако это снижение компенсировал рост цен за квадратные метры. Средняя сумма сделки по такой недвижимости в 2022 году увеличилась с 16,3 миллиона до 23,7 миллиона рублей.

Доля элитных квартир на первичном рынке среди всех типов жилья выросла с 17,7 процента в 2021 году до 30,2 процента в 2022 году. Эксперты связывают это со снижением предложения в других сегментах. В целом объем продаж жилой недвижимости на первичном рынке в Сочи сократился на 37 процентов, до 7,3 тысяч квартир.

Ранее аналитики определили разрыв между заявленной ценой предложения и реальной итоговой стоимостью сделки с новым элитным жильем в Москве. Он составил 20,4 процента. По данным экспертов, средняя заявленная стоимость квадратного метра элитного жилья в новостройках столицы в декабре установилась на уровне в 1,63 миллиона рублей. При этом средняя цена «квадрата» в заключенных сделках составила 1,36 миллиона рублей.

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