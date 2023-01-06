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3 часа назад

Россияне потратили на элитное жилье в Сочи 25 миллиардов рублей: эксперт объяснил, почему

РИА "ФедералПресс"иещё 4

Компания Nedvex из Сочи подвела итоги продаж недвижимости в городе в 2022 году. И элитные квартиры оказались максимально устойчивыми во время кризиса по сравнению с массовым сегментом. К элитным в городе относятся квартиры с ценой от 650 тысяч рублей за «квадрат». За весь год в Сочи продали более тысячи таких квартир. И это всего на 3 % меньше, чем год назад. При этом в деньгах продавцы получили даже больше – почти на 40 %, сумма сделки выросла с 16 млн до 23,7 млн. А продажи недвижимости в целом на рынке в городе упали на 37 %. Как объяснила РБК коммерческий директор девелоперской компании FIVE Елена Кабешева, элитная недвижимость в Сочи активно продавалась из-за ситуации в мире. Сейчас владение квартирами за границей связано с рисками. И теперь те, кто раньше скупали недвижимость за границей, выбрали для инвестиций российский курорт. Ранее россиянам дали советы о том, как выгодно купить инвестиционную недвижимость в России. Фото: ФедералПресс / Андрей Гусий

Россияне стали чаще пользоваться наличными в 2022 году
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