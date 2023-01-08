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45 минут назад

В России предрекли скидки на вторичное жилье

Lenta.ruиещё 5

В России предрекли скидки на вторичное жилье из-за снижения числа покупателей. Такой прогноз «Известиям» озвучил директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

В России предрекли скидки на вторичное жилье
Фото: ТАССТАСС

По его словам, в ближайшем будущем собственники жилья начнут продавать его с дисконтом, так как покупателей на рынке сейчас меньше, чем продавцов, «и такая ситуация пока будет сохраняться».

«В феврале спрос на рынке могут подогреть покупатели с материнским капиталом, которые могут активизироваться после очередной индексации», — отметил эксперт.

Зайцев указал, что сейчас средний дисконт при продаже вторичных квартир в России держится на уровне 5,9-6 процентов. Он обратил внимание, что сейчас наиболее привлекательным для приобретения вариантом являются квартиры, которые срочно продаются, чтобы закрыть долги по кредитам или из-за того, что собственники боятся дальнейшего снижения цены вторичной недвижимости.

Аналитик рассказал, что сейчас частные инвесторы скупают жилье со скидкой, делают в нем ремонт и продают уже с наценкой.

«Покупка квартиры с высоким дисконтом защищает таких инвесторов от просадки цен, а быстрая скорость ремонта и продажи обеспечивает доходность на уровне 20-25 процентов с объекта», — подытожил Зайцев.

Ранее стало известно, что в 2023 году цены на новостройки в регионах продолжат расти, а на столичных рынках ожидается стагнация.

«Можно прогнозировать постепенный и небольшой рост цен на уровне инфляции. В некоторых городах, где уже образовался ценовой пузырь, таких как Москва, Сочи, Краснодар, цены могут начать понемногу "сдуваться"», — пояснил генеральный директор портала «Мир квартир» ПавеПавел Луценко.

Недвижимость,Павел Луценко,Сергей Зайцев,
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