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1 час назад

Стали известны округа Москвы с максимальным снижением цен на жильё

runews24.ruиещё 3

Эксперты по недвижимости рассказали, где зафиксировано в Москве максимальное снижение цен на жильё.

Названы округа Москвы с наибольшим падением цен на жилье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, дешевле всего можно приобрести недвижимость в Западном, Северо-Восточном и Северном округах столицы России.

Аналитики риелторского агентства Est-a-Tet отметили, что средняя цена одного квадратного метра в новостройках комфорт-класса Старой Москвы составляет 286,9 тысяч рублей.

На первом месте стоит Сееврный округ - в нём один квадратный метр составил 273,5 тысяч рублей, а на втором месте оказался Северо-Восточный АО с ценой за один квадратный метр в 283,9 тысяч рублей, а на третьем месте Западный округ - средняя цена одного квадратного метра зафиксирована на отметке 308,5 тысяч рублей.

По словам экспертом, в ближаёшие два года цены на новостройки снизятся приблизительно на 30%.

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