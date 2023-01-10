Эксперты предсказали новую волну роста ставок по ипотеке

Длящемуся в последние месяцы удорожанию ипотеки способствуют риски, которые несут банки в связи с экономической ситуацией в стране, считают эксперты, давшие свои оценки по перспективам развития ипотечного рынка в России.

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В конце 2022 года ряд крупных банков, в том числе ВТБ, планомерно повышали ставки по ипотеке в связи с усилением риска невозврата кредитов на фоне частичной мобилизации и ухудшения макроэкономической ситуации. В наступившем году на повышение базовой ставки на 0,5% решился также Сбер. На фоне этой информации эксперты дали свои прогнозы.

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Как отмечают эксперты, для граждан основным индикатором является ключевая ставка ЦБ. Но с точки зрения экономики, для банка, ключевое – это стоимость облигаций федерального займа. Стоимость заимствования ОФЗ растет на протяжении нескольких недель, и как результат, данная динамика может повлиять на решение о повышении ипотечных ставок, прежде всего, крупными банками.

По мнению финансистов, политика по ключевой ставке не оказывает решающую роль. Эксперты напоминают о том, что на последнем в 2022 году заседании совета директоров Банка России регулятор сохранил ключевую ставку на прежнем уровне — 7,5%.

Директор департамента ипотечных программ и банковского кредитования компании «Метриум» Дмитрий Веселков отмечает, что к причинам удорожания рыночных ипотечных программ относятся также увеличение сроков экспозиции, снижение ликвидности на вторичном рынке и рост доходности облигаций федерального займа.

По словам директора по продажам холдинга AAG Игоря Бадикова, сейчас базовые ипотечные ставки находятся на среднем историческом уровне вокруг 11%.

«Минимальные ставки за последние пять лет были на уровне 7%, но взлетали и до 23%. Все будет зависеть от экономической ситуации в стране и в мире», — считает он.

Бадиков отмечает, что в основном банки повышают базовые ставки, ипотека с господдержкой и семейная ипотека со ставками 5,7–8% сейчас являются выгодным инструментов для клиента при покупке квартиры.

Некоторые эксперты полагают, что если стоимость облигаций федерального займа (ОФЗ) пойдет вниз, то и Сбер, и ВТБ, и другие банки последуют тенденции и начнут улучшать условия по ипотеке. При этом свою роль будет играть и кредитно-денежная политика регулятора и его решение по ключевой ставке.

По мнению коммерческого директора ГК «Страна Девелопмент» Александра Гуторова, вероятнее всего ключевая ставка останется на прежнем уровне или будет небольшое снижение, а за ней и банки будут снижать свои ставки.

Руководитель портала ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик уверен, что основания для последующего изменения рыночных ставок по ипотеке отсутствуют.

«Ключевая ставка сейчас не меняется, но появляется зона риска «высоких показателей инфляции», а это фактически для банков означает необходимость повышения стоимости займов, то есть покрытия рисков. Соответственно будут расти проценты по другим займам, в том числе по ипотеке», — делится мнением замгенерального директора ГК «ЛенРусСтрой» Максим Жабин.