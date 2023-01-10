Дан прогноз ценам на новые квартиры в Москве

«На мой взгляд, будет относительная прямая без ростов и падений. Мы видим это уже второй месяц, и вряд ли что-то изменится. Рынок работает нормально, сейчас нет причин для чего-то стихийного. Но этот прогноз сделан из расчета, что ничего критичного не произойдет. Одно могу сказать точно — они не рухнут», — убежден он.